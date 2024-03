Barzagli-Matuidi, sorpresa Juve a Miami: botta e risposta tra ex compagni

"Parlare con un vecchio amico". La Juventus ha pubblicato sui suoi social un video con una chiacchierata telefonica tra Barzagli e Matuidi. Il difensore è in America per i bianconeri ed è proprio a Miami dove il francese lavora come direttore sportivo del Miami City . Poche parole e tante emozioni nel rivedersi dopo diverso tempo e una sorta di amarcord per i tifosi che ai tempi hanno visto i due vestire insieme la maglia bianconera. Dal 2017 al 2019, anno del ritiro del centrale, i due hanno giocato insieme e sul campo hanno conquistato due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Barzagli-Matuidi, la sorpresa Juve

Il telefono squilla e dall'altra parte dello schermo, in videochiamata, c'è Blaise Matuidi. Una reazione spontanea tra emozioni e risate: "Barzaglione! come stai!?" dice il francese a Barzagli. "Bene e te?" risponde l'ex centrale. Poi ne nasce un botta e risposta sul motivo della sua visita in America: "Io sono a Miami. Si sta bene a Miami eh!?" afferma in tono scherzoso Andrea. E la risposta dell'ex centrocampista è con un'altra domanda: "Quanto tempo stai lì? Sei con la famiglia?". Chiude Barzagli: "No, sono qui per la Juventus, facciamo un po' di attività e domani sera torno a casa".