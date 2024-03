Rabiot e McKennie, dubbi Juve: come stanno. Un'ipotesi stuzzica Allegri

Juve-Atalanta, Kean verso il ritorno in campo

La buona notizia che arriva dalla Continassa riguarda invece Moise Kean. L'attaccante classe 2000, che a gennaio è stato a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid, sembra essersi finalmente messo alle spalle l'infortunio allo stinco che lo ha tenuto fuori per parecchio tempo. Pur non essendo ancora pronto a partire da titolare, dovrebbe essere convocato per l'Atalanta e potrebbe subentrare a gara in corso. Kean è ancora alla ricerca del primo gol stagionale e si gioca le ultime possibilità per una chiamata di Spalletti per gli Europei.