La Juve su Koopmeiners, ma comprare dall'Atalanta conviene o no?

Musa Barrow NO

Passa dall'Atalanta al Bologna a gennaio del 2020, all'inizio brilla, poi procede fra alti e bassi. In estate è andato in Arabia Saudita all'Al-Taawoun (quarto in Saudi League)

Dejan Kulusevski SÌ

Difficile stabilire se sia un sì o un no. Alla Juventus, anche vittima di incomprensioni tattiche, è certamente un no, ma non si può negare la sua eccellente resurrezione al Tottenham: centrale nel progetto tecnico-tattico di Postecoglou, lo svedese è andato a segno già 6 volte in questa stagione.