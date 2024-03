McKennie "alla Locatelli" per Juventus-Atalanta: Allegri ha una speranza

Di questo passo la più grande difficoltà di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna nel piazzare il colpo (o i colpi) a centrocampo, priorità del prossimo mercato, non sarà il prezzo, ma convincere il prescelto (i) che alla Juventus non c’è una maledizione che colpisce le mezzali. Perché il sospetto viene: Paul Pogba squalificato quattro anni per doping (in attesa dell’annunciato ricorso al Tas di Losanna), Nicolò Fagioli squalificato da ottobre a maggio per scommesse, poi in Juventus-Frosinone del 25 febbraio le lussazioni all’alluce del piede destro per Adrien Rabiot e alla spalla sinistra per Weston McKennie, infine la lesione al bicipite femorale della coscia destra diagnosticata ieri mattina a Carlos Alcaraz, l’ultimo arrivato, che sarà rivalutato tra 10-15 giorni ma difficilmente tornerà in campo prima di un mese.