"Il ritorno di Conte? È juventino e vive a Torino. Posso solo dire che..."

L’atalantino Koopmeiners sarà l’osservato speciale domenica: sarebbe la soluzione ideale per il centrocampo della Juve, tanto più se Rabiot non dovesse rinnovare?

«È una bella soluzione: è un giocatore forte e dinamico, ha le qualità per vestire la maglia di un top club come la Juve. È bravo tecnicamente, segna, difende e imposta. Che cosa si può prentendere di più, è un giocatore completo».



Il centrocampo è il reparto più debole della Juve?

«Non scordiamo che ad agosto era stato pensato diversamente: è normale che le assenze di Pogba e Fagioli lo abbiano messo in difficoltà».

Che cosa pensa si sia inceppato nella retroguardia bianconera che non è più il bunker dei mesi passati?

«Nel calcio ci sono periodi in cui subisci un tiro in tutta la partita e quello finisce in porta, altri in cui ti tirano dieci volte e non segnano. Sono momenti della stagione che tutte le squadre attraversano. Non penso che, di punto in bianco, i difensori siano diventati scarsi o inadeguati».