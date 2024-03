Allegri: "Parte dello stadio non ci ha aiutato quando siamo andati sotto"

Le parole di Allegri a Sky

"Vediamo il bicchiere mezzo pieno, una bella partita. Dobbiamo entrare in Champions, anche fosse all'ultima giornata, questo gruppo lo merita. C'è bisogno di tutti, questa squadra non si è mai tirata indietro, l'impegno non è mai mancato. Abbiamo vinto tanto prima, questa è un'opportunità di crescita per tutti anche per chi gioca da poco alla Juve che capisce che devono farsi una corazza". Intervistato da Sky Sport, Allegri ha continuato così: "Qualcuno ora dice che l'Inter è nettamente più forte, io l'ho detto 8 mesi fa non ci voleva tanto a capirlo per me era la normalità. Noi abbiamo avuto un ritmo altissimo e ora dobbiamo fare punti e cercare di alzare la media. L'importante è arrivare in Champions e raggiungere l'obiettivo. Quando perdi é peggio, bisogna rimanere lucidi. La forza di un ambiente è rimanere lucidi e non deprimersi. Normale che dobbiamo migliorare, ma allo stesso tempo al momento stiamo facendo una bella stagione".