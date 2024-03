Juve e Allegri, entusiasmo minimo: i tifosi stanno esaurendo la pazienza

TORINO - I tifosi della Juventus faticano a resistere, la pazienza è in riserva. Innanzitutto perché sono abituati a vincere spesso, medicina “trasversale” capace di far digerire anche le partite giocate male ma che portano tre punti, per disinfiammare così gli animi. Il problema è che le scorte di “cortisone” sembrano in esaurimento. Già, una vittoria in 7 partite è una media che appartiene a chi vuole evitare di retrocedere, non a chi come la Juventus cerca di chiudere al più presto la corsa ai primi quattro posti che regalano la partecipazione alla Champions League del prossimo anno. Un filotto così asfittico, la Juventus non lo serviva in campionato - con in palio ancora qualcosa da conquistare - dalla stagione 2010/11, quando la squadra allenata da Luigi Del Neri, dalla 17ª alla 23ª giornata, vinse soltanto col Bari 2-1. Prima pari col Chievo (1-1), ko col Parma in casa (1-4) e sconfitta a Napoli (0-3), quindi dopo la vittoria sui pugliesi ecco il pareggio in casa della Samp (0-0) la sconfitta a Torino con l’Udinese (1-2) e poi a Palermo (1-2).