Deschamps: "Ho parlato con Pogba. Dopo tutto quello che ha passato..."

Didier Deschamps ha anche rivelato un importante aggiornamento sulle condizioni di Adrien Rabiot , fuori dalla vittoria della Juventus contro il Frosinone per un problema al dito del piede: "Le sue condizioni sono buone, dovrebbe essere a disposizione per la partita di domenica della Juventus contro il Genoa. Se tutto andrà bene ci sarà, per questo l'ho chiamato".

Deschamps condanna Thuram: "Un gesto che non va fatto"

Il ct ha infine commentato il gesto che ha visto protagonista Marcus Thuram con Savic durante Atletico Madrid-Inter di Champions League: "Può far ridere oppure no. Per fortuna non ci sono state conseguenze ed entrambi i giocatori hanno riso in campo. Resta comunque un qualcosa che non andrebbe fatto e questo Marcus lo sa".