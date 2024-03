Pogba, post social virale: da Marchisio a Thuram, tutti i messaggi per Paul

Paul Pogba ha compiuto ieri 31 anni e proprio nel giorno del suo compleanno ha voluto condividere un messaggio sui social network in un periodo molto particolare per lui. Fermo per il caso doping, il centrocampista francese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post molto profondo, legato anche alla sua fede, per rispondere ai tanti auguri ricevuti. "Non ho mai imparato e non sono mai cresciuto così tanto in un anno. Le prove che Allah invia sono inevitabili ed è facile vedere solo le cose brutte, qualunque cosa accada. Grazie a Dio. Grazia a Dio per il bene, il male, i momenti difficili e quelli facili" ha scritto il calciatore della Juventus.