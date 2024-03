Trapattoni compie 85 anni, gli auguri Juve: "Sei nella storia bianconera"

Trapattoni, gli auguri Juve

In questo giorno per lui speciale, in cui spegne 85 candeline, la Juventus ci ha tenuto a fargli gli auguri attraverso i propri canali social: "Con 596 panchine è l'allenatore con più presenze nella storia bianconera: tanti auguri Trap! Buon 85° compleanno!". In bianconero non ha eguali, con l'attuale tecnico Massimiliano Allegri che da poco si è posizionato secono nella classifica degli allenatori con più presenze in bianconero.

Il Trap ha vissuto due parentesi da tecnico alla Juventus: la prima dal 1976 al 1986, la seconda dal 1991 al 1994. In tutto ha vinto 6 Scudetti, 2 volte la Coppa Italia, oltre a 2 successi nella Coppa Uefa, a cui si aggiungono 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa dei Campioni e 1 Coppa Intercontinentale, per un totale di 8 trofei nazionali e 6 fuori dai confini italiani.