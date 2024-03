Juve, serve qualità Champions: Felipe Anderson a 0 non basta, altri due colpi

TORINO - In pieno accordo col proverbio secondo cui “Chi di spada ferisce di spada perisce”, Juventus-Genoa ha confermato come la squadra di Massimiliano Allegri, a proprio agio ed efficace quando lascia l’iniziativa agli avversari (almeno fino al momento di tirare, vedi Napoli e non solo, come prova l’ultimo posto in Serie A per percentuale di conclusioni nello specchio, dato Soccerment), si trova invece sempre in grande difficoltà quando accade il contrario. Come è successo, appunto, contro i rossoblù: quando i bianconeri, per la settima volta in questo campionato, hanno chiuso una partita con un possesso palla superiore al 55 per cento (66% per la precisione).