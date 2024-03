Calvo a sorpresa: “Sogno la Juve a Milano”. Poi parla del nuovo sponsor

La Juve e il Mondiale per Club: "Maggiore appeal"

Calvo ha parlato del Mondiale per Club, che giocheranno anche i bianconeri nel 2025: "Per noi è una grandissima opportunità, era estremamente importante qualificarci per il futuro della Juventus non solo per quanto riguarda il tema della sostenibilità economica ma anche per la forza commerciale e l’appeal che il nostro club potrà avere a livello internazionale. Poi siamo curiosi di capire come sarà questo Mondiale nella sua prima edizione, con 32 squadre per un mese negli USA. Infatti non sappiamo bene ancora quale sarà l’impatto del torneo, visto che sarà in un momento della stagione particolare considerando che si giocherà tra metà giugno a metà luglio. Sarà molto interessante". Il dirigente ha poi spiegato qual è la differenza tra la Serie A e gli altri campionati e come sta lavorando la Lega per diminuire il gap.