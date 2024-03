“Allegri, la Juve sembra volerlo confermare. Con Champions e Coppa Italia…”

Le faccio un altro nome: Yildiz.

«Il ragazzino non è affatto male. Merita certamente più spazio».



Veniamo alla difesa: si parla di Calafiori...

«Lo vedrei benissimo a Torino. Calafiori l’ho seguito tante volte dal vivo ed è davvero molto interessante. Sa fare tanti ruoli: può agire come centrale e da terzino sia in una linea a quattro sia in una retroguardia a tre. Mi piace perché ha fisicità, tecnica e velocità. In più ha un sinistro educato, che diventa tanta roba per la costruzione dal basso».



A centrocampo invece manca uno che faccia gol…

«Leggo di Ferguson e Koopmeiners: sono bravi e c’è l’imbarazzo della scelta. Io punterei sui giovani e non dimenticherei Fagioli, che sarà come un nuovo acquisto. Mi sta incuriosendo Barrenechea a Frosinone: gli darei una chance. Per quanto riguarda le poche segnature dei centrocampisti ho una mia visione...».



Quale?

«Manca un organizzazione di gioco. La Juve fa gol principalmente su palle inattive. Non vedo movimenti senza palla e un gioco corale dei calciatori. C’è poca fluidità e ancor meno idee in fase di possesso. Tanto che la palla spesso torna sempre indietro. Ci sono gare in cui Gatti, Bremer e Danilo si passano la palla 25 volte tra loro perché nessuno fa movimento. E secondo me i centrocampisti della Juve non sono neanche così scarsi come qualcuno li dipinge…».