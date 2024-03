Caso plusvalenze, tutti prosciolti gli agenti sotto inchiesta: un altro punto a favore della Juve

Commissione agenti, la motivazione

Recita la motivazione che non avvalora la ricostruzione della Procura Federale: "L’ipotesi accusatoria non ha trovato alcun riscontro probatorio, con riguardo sia alla presunta esistenza di posizioni debitorie, derivanti da accordi non formalizzati con i singoli agenti e non confluiti in contabilita?; sia alla presunta sottoscrizione di contratti di mandato “fittizi”, predisposti “ex post”, in assenza di una reale attivita di intermediazione dell’agente. La valenza indiziaria del principale (se non unico) elemento probatorio confluito agli atti del presente procedimento ? l’appunto manoscritto datato 22 maggio 2019 e il prospetto denominato “Agenti - situazione al 25/01/2020”, rinvenuto nel corso delle perquisizioni nella sede Juve - e? risultata ampiamente ridimensionata dalle precisazioni fornite dagli agenti coinvolti e dagli approfondimenti istruttori disposti dalla Commissione. Tutti gli agenti incolpati hanno radicalmente escluso di avere intrattenuto contratti di prestazione sportiva professionistica non formalizzati e contabilizzati. Gli stessi hanno documentato di avere invece effettivamente svolto l’attivita? professionale risultante da contratti di mandato regolarmente depositati presso la segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi. E? stata fornita una ricostruzione alternativa (rispetto a quella della Procura Federale), ma altrettanto plausibile delle operazioni citate nel documento rinvenuto in sede di perquisizione. In assenza di tangibili riscontri di segno contrario, la Commissione ? priva di autonomi poteri di indagine ? non ha elementi per revocare in dubbio la veridicita? di tale versione. In definitiva, in virtu? di quanto sopra rilevato in ordine alla mancata emersione di fatti integranti le violazioni disciplinari contestate, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha deliberato il proscioglimento di Luca Ariatti, Michele Fioravanti, Gabriele Giuffrida, Davide Lippi, Vincenzo Morabito, Giorgio Parretti, Luca Puccinelli, Antonio Rebesco e Tullio Tinti". S'impone ricordare che la Juve, all'epoca dei fatti sotto la gestione di Andrea Agnelli, aveva sempre affernato l'assoluta correttezza dei rapporti intrattenuti con gli agenti dei suoi calciatori.