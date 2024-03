La Juve, il filone agenti e la prova regina "ampiamente ridimensionata"

L'assenza di prove sui mandati fittizi

Giungendo alla conclusione che “nel caso in esame, l’ipotesi accusatoria secondo cui gli agenti avrebbero stipulato contratti di mandato fittizi, ricevendo corrispettivi per operazioni inesistenti, al fine di recuperare un credito precedentemente maturato e non contabilizzato, non ha trovato alcun riscontro probatorio, con riguardo sia alla presunta esistenza di posizioni debitorie derivanti da accordi non formalizzati con i singoli agenti e non confluiti in contabilità sia alla presunta sottoscrizione di contratti di mandato fittizi, predisposti ex post, in assenza di una reale attività di intermediazione dell’agente”.