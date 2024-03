Allegri, ma questa è Juve? La mediocrità ingiustificata, Tudor e quell'idea...

Per la gente juventina è una sensazione frustrante e inquietante, fors’anche perché sulla panchina della Lazio vedono Igor Tudor , un anno fa ipotesi per la panchina bianconera, che non ha certo cancellato i limiti tecnici della Lazio, ma le ha dato agonismo, concentrazione e capacità di togliere il respiro all’avversario , aggredendolo fino alla fine (come invece vorrebbe il motto juventino). Insomma, la Lazio conferma l’idea che qualcosa di più, anche con una squadra che deve ricorrere a Nikola Sekulov, si possa fare , se non altro a livello di spirito, che la Juventus ha smarrito.

Il futuro di Allegri alla Juve

A questo punto, milioni di tifosi si interrogano sul futuro, del club e di Massimiliano Allegri, chiedendosi se sarà ancora lui l’allenatore nella prossima stagione. Domanda che, oggi, non ha risposta perché il processo decisionale è complesso (non pesano solo gli ultimi risultati, per quanto pessimi), anche se questi due mesi così sconclusionati non possono non pesare su qualsiasi ragionamento. Martedì un altro confronto con la Lazio, questa volta a Torino, metterà in gioco un pezzo della finale di Coppa Italia: sarà interessante verificare se l’idea di vincere un trofeo riconsegnerà un’anima alla squadra di Allegri. Sarebbe importante per i tifosi, non tanto per quelli che sbraitano arrabbiatissimi, ma soprattutto per la grande maggioranza di quelli che soffre in silenzio, rispettosa dell’amore per la squadra, ma silenziosamente avvilita da tanta ingiustificata mediocrità.