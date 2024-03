Panatta: "Juve con la difesa a sei...". Poi pizzica Serena Williams su Sinner

Panatta su Serena Williams e il dritto di Sinner: "Per me..."

Adriano ne ha anche per Serena Williams, dopo l'intervento in studio di Giusy Meloni a ricordare i complimenti della regina del Tennis a Jannik per il suo dritto: "Per me è più forte il rovescio di Sinner...Ha meglio il rovescio, col dritto è più impressionante certe volte, ma anche più falloso. Col rovescio invece non sbaglia mai. Certo fa più punti col dritto...". Per Panatta Jannik ha anche un vantaggio psicologico in questo momento: "Adesso i giocatori che entrano in campo contro Sinner sentono che perderanno: per me questo complesso ce l'ha Djokovic, ce l'ha sicuramente Medvedev... Alcaraz no perché l'ha battuto l'ultima volta ma tutti quando lo affrontano non sanno come potrebbero vincere. Come quando giocavo con McEnroe e pensavo che non sapevo come batterlo. Jannik ora ha questo potere ed è sicuramente difficile da incontrare. Dimitrov è un giocatore vero, qualche anno fa ha vinto le Finals, ha vinto già cose molto importanti".