Allegri, conferenza Juve-Fiorentina: diretta, orario e dove seguirla in tv

TORINO - Dopo il prezioso successo nel match di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, la Juventus è chiamata a ripartire anche in campionato. La crisi degli ultimi due mesi bianconeri potrebbe essere stata lasciata definitivamente alle spalle dalle reti di Chiesa e Vlahovic che hanno avvicinato la Vecchia Signora alla possibilità di giocarsi la finale dell'Olimpico per alzare al cielo un trofeo. Trofeo che manca nella bacheca di Allegri dal suo ritorno sulla panchina della Juve. In Serie A resta però da difendere un posto in zona Champions con il Bologna che è sempre più vicino e una Juventus che non vuole scivolare ulteriormente all'indietro, soprattutto per evitare nel finale di stagione spiacevoli sorprese. Il tutto passa dallo Stadium e dalla super sfida contro la Fiorentina di Italiano.