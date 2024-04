Juve-Fiorentina, la formazione ufficiale di Allegri: ecco gli undici titolari

Il centrocampo di Allegri

L'allenatore livornese dà seguito ai giocatori scesi in campo contro la Lazio in Coppa. A destra agirà l'inamovibile Cambiaso, uno dei punti fermi della Juve in questa stagione anche per la crescita avuta in questi mesi e l'assist per Chiesa è soltanto una conferma delle doti tecniche del ragazzo. A sinistra invece ecco tornare dal 1' Kostic, almeno per quanto riguarda il campionato. In cabina di regia confermato Locatelli con i due guerrieri bianconeri ai suoi lati: McKennie e Rabiot. Panchina per Alcaraz, entrato nel finale della gara contro i biancocelesti e reduce da un problema muscolare. E in attacco? Andiamo a scoprire le scelte di Allegri...