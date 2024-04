Juventus-Fiorentina, Allegri ne porta 24: i convocati

La Juve è impegnata in casa contro la Fiorentina nel 31° turno di Serie A. I bianconeri hanno ritrovato la vittoria battendo la Lazio nella semifinale di andata in Coppa Italia e cercano conferme in campionato. Massimiliano Allegri ha convocati 24 giocatori per l'impegno contro i viola. Di seguito l'elenco completo.