Juve, Locatelli ammette: "Ci siamo visti vicino all'Inter, grande delusione"

TORINO - Dopo il 2-0 alla Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia, la Juve torna al successo anche in campionato battendo 1-0 la Fiorentina grazie alla rete, la sua quarta in questa stagione, di Federico Gatti. I bianconeri di Massimiliano Allegri, all'asciutto in campionato dal 3-2 al Frosinone dello scorso 25 febbraio (da quel lunch match sono passati 41 giorni), volano a +4 sul Bologna quarto in classifica. Manuel Locatelli, protagonista del successo contro la Viola di Vincenzo Italiano, nel postpartita commenta: "L'allenatore è fondamentale, bisogna seguirlo e dobbiamo andare tutti insieme verso i nostri obiettivi. Noi volevamo cercare di fare la stessa partita del primo tempo nella ripresa, ci siamo abbassati troppo e poi la partita è stata una sofferenza. Era fondamentale vincere per la classifica e per il morale, questa è la cosa che conta. Le partite che abbiamo fatto sono state alcune davvero brutte, ci siamo guardati in faccia ma ho visto sempre un gruppo unito e bisogna ripartire da qui. La vera sfida è con noi stessi, siamo una squadra forte ma dobbiamo crederci. Dobbiamo tornare in Champions League e in finale di Coppa Italia".