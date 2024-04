Vlahovic, il tabù Fiorentina e l'esempio di Morata: gol per alzare una coppa

La maledizione continua. Non c’è pace per Dusan Vlahovic che non riesce a sfatare il tabù Fiorentina: capocannoniere bianconero con 15 centri, vice in Serie A dietro a Lautaro, ma mai in gol da avversario dei viola, la squadra dove è cresciuto e si è imposto all’attenzione delle big. Non lo si può proprio incolpare di scarso impegno, il bomber serbo dà sempre il massimo ma non ha mai raccolto una gioia contro la sua ex squadra. L’ha affrontata sei volte, quattro in campionato e due in Coppa Italia, e mai è riuscito a trovare la via della rete o anche soltanto a sfornare un assist vincente. Anche ieri sera la dannazione si è abbattuta su DV9 che per ben due volte ha battuto Terracciano ma ogni fatica è stata vanificata.