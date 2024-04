“Juve, non c’è quel tipo di giocatore. Chiesa costretto a fare tutto da solo”

"E' un campionato abbastanza modesto: che l'Inter abbia già vinto lo scudetto da un mese è qualcosa che non era mai successa, significa che dietro c'è poca roba o niente". Diretto e senza giri di parole, Pietro Vierchowod commenta la Serie A odierna e ospite di "Radio Anch'io Sport" su Radio1 non risparmia la sua opinione nei confronti della Juventus. "La stessa Juve nelle partite decisive non ha fatto bene, il Milan ha avuto alti e bassi durante l'andata nel momento cruciale e non è riuscito a rimanere attaccato all'Inter che ha strameritato questo campionato - prosegue l'ex difensore - E poi tutti giocano allo stesso modo, c'è poca fantasia, c'è un appiattimento sul tipo di gioco. Ai miei tempi si vinceva lo scudetto con 2-3 punti in più sulla seconda, il campionato era combattuto fino alla fine". Un Vierchowod che fatica a ritrovarsi nel calcio di oggi: "I gol che si fanno adesso una volta non si facevano, noi gli attaccanti cercavamo di non farli entrare in area e oggi invece si cercano di mettere più uomini dentro l'area di rigore. Prima c'erano anche arbitri di grande personalità, che incutevano timore, oggi questo non c'è, non vedo rispetto da parte dei giocatori nei confronti degli arbitri".