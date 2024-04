Bergomi e la Juve bipolare: "Prima l'entusiasmo, poi intristita a difendere"

La Juventus ha ipotecato la vittoria contro la Fiorentina con la rete di Gatti nella prima frazione . Dopo un primo tempo giocato molto bene e con due gol annullati a Vlahovic , oltre a uno di McKennie in abbondante fuorigioco, i bianconeri nella ripresa hanno lasciato spazio concedendo campo alla Viola che non ha sfruttato le chance avute grazie anche a un superlativo Szczesny nel finale. Proprio del secondo tempo della squadra allenata da Allegri hanno parlato Bergomi e Costacurta durante il Club a Sky Sport facendo l'analisi di quanto visto all'Allianz.

Bergomi è stato il primo a prendere la parola e a commentare la prova dei bianconeri: "La Juve nel primo tempo ha portato l'entusiasmo del secondo tempo di Coppa Italia visto contro la Lazio. Nella ripresa si è intristita e ha concesso molto alla Fiorentina rischiando anche di subire gol. Secondo me alla fine era giusto un pari, Italiano lo avrebbe meritato ma in chiave Champions è una vittoria chiave per i bianconeri".

Diversa invece l'analisi di Costacurta che si è soffermato sul secondo tempo della Juve di Allegri: "La Fiorentina ha potuto giocare la palla in 70 metri e la Juve in 30. Dopo un primo tempo così la Juve mi ha sorpreso. Nella ripresa il possesso palla è stato di 16 contro 84% della Fiorentina. Qualcosa non ha funzionato a livello, credo sia questo il problema e non può essere altrimenti".