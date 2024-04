Bremer-Gatti, il giorno dopo il gol Juve: il "cioccolatino" e "la cena"

Continuano i festeggiamenti in casa Juve per la vittoria casalinga arrivata ieri contro la Fiorentina. Tre punti importanti che avvicinano i bianconeri alla qualificazione alla prossima Champions League, visto anche il passo falso del Bologna contro il Frosinone. In particolare Federico Gatti, autore del gol partita, ci ha tenuto a ringraziare Bremer sui social per l'"assist" che gli ha permesso di battere Terracciano.

Juve, Gatti scherza con Bremer Federico Gatti si è rivelato ancora una volta un grande pericolo sui calci piazzati, facendosi trovare pronto nel tap in dopo la traversa colpita dalla conclusione di testa di Bremer. Un "assist" che il brasiliano ha reclamato in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, scrivendo: "Guarda che era un assist...". Pronta la risposta di Gatti, che postato il video dell'azione del gol accompagnata dalla didascalia: "Grazie per il cioccolatino Bremaooo, ti devo una cena". Un siparietto che ha divertito i tifosi, per una coppia che quest'anno si è imposta come una delle migliori del campionato.

Juve, Gatti tra i migliori difensori goleador Grazie alla rete realizzata contro la Fiorentina, Federico Gatti è arrivato a quota quattro reti in Serie A. Un dato importante per un difensore centrale, che lo mette al primo posto in classifica nel ruolo tra i primi cinque campionati europei insieme a Gianluca Mancini della Roma e a Gabriel dell'Arsenal.

