Alex Sandro, addio alla Juve e voci dalla Spagna: il club che lo vuole

Alex Sandro lascerà la Juve a giugno dopo 9 stagioni. Il suo contratto è in scadenza e terminerà dunque un percorso iniziato nell'agosto 2015, quando il club bianconerò acquistò il terzino brasiliano dal Porto per 26 milioni di euro. Una lunga storia, caratterizzata da 325 presenze in maglia juventina e che potrebbe vedere Alex Sandro raggiungere Nedved nella classifica dei primatisti stranieri. Gli mancano solo due presenze.