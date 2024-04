Ravanelli: “Allegri via? Per la Juventus vorrei un solo allenatore”

"Ci può essere qualcosa di diverso per portare nuova freschezza ma non dimentichiamoci che non è che cambiando solo l'allenatore torni a vincere. La Juve ha bisogno di giocatori per tornare a vincere. Sicuramente Allegri ha le sue colpe ma mi aleggia un pensiero. Qualsiasi cosa succede alla Juve la colpa è dell'allenatore e non vorrei che qualche giocatore, magari consapevole che anche se va male la colpa è dell'allenatore e allora...Quando si va in campo devi rappresentare la maglia, al di là del rapporto che hai con l'allenatore, indossi la maglia della Juve. Non vorrei che qualcuno pensasse come qualche giocatore lo scorso anno che tanto il tecnico va via e lui rimane". Lo ha detto Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, parlando del momento dei bianconeri a Pressing su Mediaset.