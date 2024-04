Allegri sì o no: il fattore economico e quello tecnico, tutti i dubbi della Juve

e il suo staff pesano sul bilancio per una cifra intorno ai 18 milioni di euro e, quei soldi, vanno pagati comunque al tecnico (a meno che non trovi un’altra squadra). Poi vanno aggiunti i 4/5 milioni del nuovo allenatore e del suo staff. Oltre all’aspetto prettamente economico, all’interno della stanno valutando gli effetti e le conseguenze tecniche di una conferma o di un esonero di Allegri che, finora, non ha convinto nessuno con il suo gioco, ma, per esempio, non ha mai fallito la qualificazione alla, obiettivo molto più che fondamentale per le casse del club. Ed è uno che nelle situazioni complesse si muove con disinvoltura, aiutando gli stessi dirigenti a tenere dritta la barra. Potrà il sostituto reggere la pressioni che insistono, fragorose, sulla panchina della Juventus? Domande che rimbalzano (o sono rimbalzate) nella testa dei dirigenti bianconeri. Mancano quattro settimane, poi si conoscerà la verità e si capirà quali dubbi sono stati sciolti e quali no.