Allegri resta alla Juve o va via? Le 5 ragioni per tenerlo e le 5 per divorziare

La panchina della Juventus non ha esattamente una seduta comoda. Si è costantemente sotto i riflettori e la critica (a volte pesante) dei media; si sente forte la responsabilità di una tifoseria enorme; si è schiacciati dalla necessità di vincere per convincere tutti, dalla proprietà all’ultimo dei tifosi. Allegri ha dimostrato di saper reggere tutto ciò, un altro?

4. Lo devi pagare comunque

L’aspetto dei costi non è indifferente. Allegri e il suo staff pesano per circa 18 milioni lordi, che comunque la Juventus dovrà pagare nella prossima stagione e ai quali si aggiungerebbero quelli del nuovo allenatore che, per quanto poco esigente sotto il profilo economico, potrebbe pesare per 5/6 milioni lordi, staff compreso. Non una cifra enorme, ma per un’operazione di questo genere deve essere la certezza di non fallire gli obiettivi minimi, altrimenti sotto il profilo finanziario sarebbe un disastro e questo sarebbe difficile da giustificare alla proprietà.

5. Si adatta alle situazioni

Non è schiavo di un’ideologia tattica, tende a utilizzare i giocatori che ha a disposizione, non è particolarmente esigente, accetta gli impegni come tournée all’estero o calendari più fitti. Questo aspetto del suo “aziendalismo” è sempre molto apprezzato.