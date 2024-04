Soulé, la Premier e il fattore Zaniolo. Juve, c'è un top club su Huijsen

Ci sono due gioiellini della Juventus, ora in prestito in Serie A, che vorrebbero in tanti. Ma Matias Soulé e Dean Huijsen potrebbero anche restare a Torino dopo l’estate: ci sono tante variabili in ballo. Tuttavia che siano richiestissimi è un dato di fatto: sull’argentino ci sono gli occhi della Premier League su Matias Soulé. Il gioiello argentino della Juventus venerdì sera contro la Salernitana ha ritrovato il gol dopo un digiuno di 10 giornate. L’obiettivo del talento attualmente in prestito al Frosinone, è di tornare in estate alla Continassa per giocarsi le proprie carte in bianconero. Il suo sogno resta, infatti, quello di indossare la maglia della Juve.