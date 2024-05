L'altra Juve, tra ritorni e cassa: la Top 11 dei prestiti del club bianconero

Non solo il mercato in uscita. La Juventus può proiettarsi alla prossima campagna acquisti forte di un tesoretto garantito dai giocatori che si apprestano a rientrare dai rispettivi prestiti : c'è chi tornerà alla base per essere girato in altri club, generando nuovi introiti con operazioni onerose, a titolo temporaneo o definitivo, ma anche chi si appresta a diventare definitivamente tesserato di un'altra società: il momento di batter cassa come da accordi iniziali. Tra i trentaquattro giocatori che si sono allontanati dalla casa madre, infatti, ci sono nove opzioni di prestito con diritto o obbligo di riscatto .

Un tesoretto da centocinquanta milioni

La Juve è tra i club in Serie A che hanno più giocatori di proprietà in giro per i vari campionati. All'occhio quest'anno si sono sicuramente imposti Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge al Frosinone: il loro valore è lievitato e nel caso di Soulé si è sicuramente moltiplicato. Stesso discorso per Huijsen grazie alle presenze e ai gol collezionati con la Roma. Ma sono tanti altri anche a costruire una vera fortuna per il club bianconero, stimata centocinquanta milioni di euro con l'ala argentina e il difensore spagnolo a fare la voce grossa come valutazione.

De Winter al Genoa apre le danze dei riscatti

Come detto, però, che chi è stato ceduto solo formalmente a titolo temporaneo. A partire da De Winter, che ha raggiunto le presenze stabilite contro il Cagliari ed è un calciatore del Genoa: alla Juve in arrivo 8 milioni di euro per il suo cartellino. Anche Pellegrini e Rovella sono già calciatori della Lazio a tutti gli effetti: venduti la scorsa estate con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, che scatterà a termine della stagione prossima. Altri 22 milioni di euro garantiti per la Juve. Fronte diritto di riscatto, la Fiorentina non dovrebbe esercitarlo per Arthur. Da valutare se lo faranno ad esempio l'Yverdon Sport con Aké e il Monza con Gori.

Juve, la top 11 dei giocatori in prestito

Nella Top 11 dei giocatori in prestito senza obbligo di riscatto figurano, dunque: Gori in porta; Barbieri, Huijsen, Facundo Gonzalez e Frabotta in difesa; Arthur, Barrenechea e Peeters a centrocampo ; Soulé, Kaio Jorge e Felix Correia in attacco.