Juve, senti Chiellini: "Per Conte pronto a morire. Spero torni presto"

Giorgio Chiellini ha chiuso la carriera al Los Angeles FC , con cui ha vinto anche due trofei. Poi altre due finali perse, e proprio prima dell'ultima, che di fatto ha terminato la sua esperienza da calciatore, un infortunio che si porta ancora dietro: "Avevo già deciso di ritirarmi, dovevamo giocare l’ultima finale. Ma il giorno prima in allenamento ho avuto un infortunio al ginocchio: ho giocato con anti dolorifici, punture, bendaggi particolari. Me la sto portando dietro questa cosa, non riesco a fare attività fisica. Non riesco più a correre o a giocare a tennis, altrimenti mi si gonfia il ginocchio. Quindi penso che dovrò operarmi. Anche per questo motivo non mi manca giocare, poi era una scelta che avevo già maturato: venire qui era un passaggio per poi arrivare a smettere e dare inizio ad una nuova fase della mia vita".

Intanto per l'ex difensore l'idea è quella di tornare in Italia e a Torino dopo un'esperienza, anche di vita, vissuta in America: "Il trasferimento iniziale a Torino fu uno shock: il torinese è molto diverso dal toscano. Ho sempre l'immagine dei primi mesi in cui vivevo in un palazzo e c'erano questi anziani che non prendevano mai l'ascensore con me. Semplicemente perché erano guardinghi, ma ero un ragazzo normale di 20 anni che non faceva nulla. Erano diffidenti, il torinese all'inizio è così poi in realtà è anche rispettoso della privacy. Torino è la mia seconda cosa ed è anche la casa del futuro, perché l'idea un domani è di tornare lì. Simbolo della città? No è che lì ho creato famiglia, mia moglie è di Livorno ma anche lei ha vissuto con me lì per tanti anni". Dagli ultimi successi di una carriera stellare, si ritorna alle prime vittorie...