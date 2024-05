"Douglas Costa non è umano, Ronaldo fa impressione. E Yildiz..."

"Dani Alves è il mio idolo. Douglas Costa? Ho pensato non fosse umano"

Savona ha svelato il suo punto di riferimento: "Un giocatore a cui mi ispiro? Dani Alves, è il mio idolo. Cosa sogno per il futuro? Di esordire con la maglia della Juventus. Sarebbe il top farlo in Champions League". Sugli avversari: "Il più forte che ho affrontato? Douglas Costa. Ho pensato non fosse umano. Devastante. Il più difficile da marcare? Kargbo del Cesena". Sull'assenza di Poli per infortunio e su quanto è stato utile durante l'anno: "Lui è un esempio per noi ed è il nostro capitano. Ha sempre saputo gestire alcuni momenti anche fuori dal campo". Poi alcune domande secche: "Differenza tra Primavera e Serie C? C'è un gran divario, perchè in Primavera giochi contro ragazzi e i ritmi non sono quelli della Next Gen. In Lega Pro giochi contro giocatori affermati che magari hanno fatto la Serie A. Il compagno più talentuoso? Yildiz. Partita più bella vista allo stadio? Juventus-Atletico Madrid 3-0". Su Cr7: "Vedere dal vivo Ronaldo fa impressione. Ho pensato di avere una statua vicino a me". Poi sui gli obiettivi: "Tra cinque anni spero di indossare questa maglia e giocare nella Juventus".