“Ma che è questo pigiama?”, tifo Juve furioso per la maglia della fashion house

TORINO - Attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Juventus ha annunciato una nuova partnership. La squadra bianconera si è mostrata con un look inusuale con Vlahovic , McKennie , Yildiz e Iling-Junior "modelli per un giorno". I calciatori hanno posato con le nuove divise nate dalla collaborazione con Adidas e Inbetweeners . "Juventus, insieme ad Adidas, si unisce a Inbetweeners, la fashion house del web 3.0 nata nel dicembre del 2021 da un’idea dell’artista Gianpiero D’Alessandro e dall’imprenditore Pasquale D’Avino, in una collaborazione che lega il club bianconero, uno dei più importanti brand sportivi al mondo, alla creatività e all'innovazione di Inbetweeners - si legge -. Attraverso la realizzazione di digital collectibles unici nel loro genere, i tre brand promuoveranno una nuova forma di coinvolgimento dei fan e di espressione artistica nel mondo degli NFT e della moda digitale".

La Juve nel mondo del fashion digitale

"La collezione includerà 1897 items digitali - continua la nota -, un omaggio all’anno della fondazione di Juventus. Gli acquirenti della collezione avranno la possibilità di vincere esperienze e premi esclusivilegati alla loro squadra del cuore, tra cui i kit away e third adidas della stagione 2023/2024, raffiguranti le grafiche ispirate a uno dei marchi di fabbrica dell’artista Gianpiero: gli orsetti. Lo spirito innovativo di Inbetweeners arricchirà ulteriormente l'esperienza dei tifosi della Juventus nel mondo del fashion digitale, dove Inbetweeners ha già realizzato progetti all’avanguardia, facendo da apripista nel mondo del phygital web 3.0, unione di esperienze immersive tra mondo reale e digitale, e collaborando con artisti internazionali e brand di moda di fama mondiale".

Juve, la nuova maglia divide: i commenti dei tifosi

A far discutere sono le stampe sulla seconda e terza maglia, su cui campeggiano orsacchiotti, cuori e stelle. Sui social, infatti, il tifo Juve si divide e in molti esprimono qualche dubbio paragonando le nuove creazioni a dei pigiami mentre altri sottolineano la propria perplessità: "Ma ci possiamo presentare contro l’Atalanta di Gasperini con questa maglia?". In realtà, però, probabilmente queste divise non andranno mai in campo. Tra i supporter della Vecchia Signora c'è poi chi fa un paragone tra la maglia presentata dal Torino per ricordare i 75 anni dalla tragedia di Superga e questa nuova casacca della Juve. Altri ancora, ironicamente, evidenziano come le nuove creazioni rappresentino la garra e il gioco espresso dalla formazione di Allegri.