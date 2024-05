Davids, nostalgia Juve e retroscena Capello: “Avevo fatto una richiesta precisa”

E a proposito di ex bianconeri, ieri ha parlato anche Giorgio Chiellini in una intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli per il podcast The BSMT nella quale ha iniziato ripercorrendo la storia della BBC : "Bonucci è arrivato nel 2009, Barzagli nel gennaio 2010. Nella prima stagione tutti abbiamo fatto fatica, poi abbiamo iniziato a giocare. Abbiamo cominciato alternandoci, poi Antonio Conte ebbe l’idea di giocare a 3: fu un’ottima intuizione perché eravamo complementari per caratteristiche, la squadra ne ha tratto vantaggio. Leo aveva ottime letture oltre alle qualità tecniche che mi toglievano compiti di impostazione, io potevo essere più libero e gli toglievo la marcatura. Andrea tra noi tre era quello più completo e intelligente, abbinava la prestanza fisica all’eleganza: riusciva a gestire bene tutte le situazioni. Paradossalmente lui è quello che, a livello internazionale, ha avuto meno risalto ma penso che lo avrebbe meritato. Dietro di noi c’era un ragazzino (ride, ndr), il portiere più forte della storia del calcio. Insieme a Buffon lavoravamo parecchio, coprivamo il campo in modo che lui potesse coprire tutta la porta. Oltre alle fatiche del campo, stavamo bene insieme come persone".

Lodi a Ronaldo

Ottimo anche il rapporto con Ronaldo: "Essere il capitano della Juventus che aveva Crstiano Ronaldo è stato un onore, un’occasione unica. L’ho apprezzato: è una multinazionale, ma sta bene all’interno del gruppo. Certo non è come gli altri, non gli puoi chiedere se gli va di fare aperitivo in centro, ma quando necessario non è mai mancato, neppure alle cene di squadra. Lui è un tipo rispettoso, con una cura del corpo e una preparazione quasi maniacali". Chiusura su Antonio Conte: "Con lui avevo un buonissimo rapporto, ero uno dei suoi pretoriani. Ti entra dentro, facendoti vivere una realtà diversa: per lui saresti pronto a morire. È un sergente e ti chiede moltissimo tutti i giorni, quindi non è semplice, ma riesce a convincerti perché ti dimostra che in quel modo funziona, sia in campo che fuori. Mi auguro possa rientrare presto. Se tornerà alla Juve? Questo non lo so...".

"Douglas Costa non è umano, Ronaldo fa impressione. E Yildiz..."