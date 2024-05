Rugani denunciato a piede libero e ora a processo: che è successo

La stagione di Rugani

Contratto in scadenza a giugno, ma rinnovo in bianconero che dovrebbe ormai essere una formalità: Daniele Rugani è da tempo sinonimo di grande affidamento per la Juventus di Allegri, che in stagione ha chiamato in causa per sedici volte. Con lui in campo 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con una media punti di 2,25 a partita. Nelle stesse partite la Juventus ha incassato 11 gol, ovvero 0,65 a partita e per otto volte ha ottenuto un clean sheet. Non solo, ha anche segnato tre gol, due dei quali (contro Cagliari e Frosinone) sono stati decisivi per la vittoria della Juventus. Ma al di là dei numeri, c'è la sensazione che Rugani, che compirà trent'anni a luglio, abbia l'esperienza per gestire certi momenti meglio di quanto non succedesse prima.