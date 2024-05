Juve, Alex Sandro ko: Allegri non può portarlo a Roma. Yildiz differenziato

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri chiduerà il programma della domenica della 35ª giornata facendo visita alla Roma in un match cruciale per entrambe le squadre in chiave Champions League. I bianconeri si stanno preparando alla trasferta nella Capitale ma non a ranghi completi. Infatti, dopo le visite di questa mattina, Alex Sandro non prenderà parte alla trasferta romana causa sovraccarico al soleo della gamba destra.