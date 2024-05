Chiesa, sondaggio Bayern e rinnovo Juve: gli scenari e il fattore allenatore

Chiesa, il Bayern e gli Europei

La svolta in panchina potrebbe maggiormente invogliare Fede verso il rinnovo. Il classe 1997 è attento anche a queste dinamiche, visto che è in scadenza nel 2025. Al momento il suo agente Ramadani non ha trovato particolari offerte in giro per l’Europa. C’era stato a fine febbraio un sondaggio del Bayern Monaco, che però adesso è in alto mare nella scelta dell’allenatore. Un rallentamento che incide sulle strategie di mercato. La Juve valuta l’esterno 40 milioni e lavora a un rinnovo-ponte.