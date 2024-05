Juve, l'altra rifondazione che serve: Lippi, Conte e cosa insegna la storia

La storia della Juve è rivelatrice: i cicli vincenti di Lippi e Conte...

Un altro elemento basilare da valutare è rappresentato dalle reali dinamiche economiche del club e da quelle dell’intero movimento del calcio professionistico, posto che mentre la Juventus è passata dagli elevati ricavi degli ultimi anni del ciclo vincente di Andrea Agnelli (621 mil. nel 2018/19, 573 mil. nel 2019/20 in periodo di Covid) a quelli più modesti desumibili dall’ultima semestrale (190 mil che prefi gurano un fatturato nell’anno di circa 380 mil), i più importanti avversari europei (Real Madrid, Barcellona, Bayern, per non parlare dei clubs inglesi) vantano ricavi più che doppi. Il tutto, considerato che nel 2011 la Juventus, a titolo di esempio, ebbe la possibilità di acquistare Vidal per la somma di 10,5 mil., importo oggi non sufficiente ad acquistare un calciatore di terza fila. È evidente che, non potendo competere con chi vanta fatturati almeno doppi, la dirigenza della Juventus dovrà lavorare alla ricerca di giocatori difficilmente considerabili come top players e, a mio parere, di una guida tecnica che sappia costruire una squadra vincente partendo soprattutto dal gioco e dall’appartenenza di ogni componente (dirigenza, squadra, staff) all’identità ed al progetto bianconeri.