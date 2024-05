Pogba, c'è vita oltre il calcio (e la Juve): ufficiale l'esordio nel cinema

Paul Pogba prepara il debutto sul grande schermo. Il futuro in campo del centrocampista francese resta un'incognita. Alla squalifica di quattro anni per doping, sono seguiti diversi rumor come la proposta dalla Media Football League, il campionato russo delle celebrità. A questi si aggiungono anche i suoi stessi messaggi criptici condivisi sui social con i propri fan. Il giocatore, legato contrattualmente alla Juve fino al 2025, è ora tornato a far parlare di sé per la sua nuova avventura che lo intrattiene lontano dalla vita calcistica.