McKennie amore Juve: "Voglio restare, vincere lo Scudetto e lottare in Champions"

Juve-McKennie, la situazione

Lo statunitense è in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno 2025 e, pertanto, senza il rinnovo del contratto, il club bianconero sarà costretto a cederlo durante la sessione estiva di calciomercato per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Arrivato nel 2021 dallo Schalke 04 per poco meno di 22 milioni di euro e rientrato alla base lo scorso 1° luglio dal prestito al Leeds, sul suo futuro - oltre che su quello di Chiesa e Rabiot - si era espresso prima di Roma-Juve anche il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.