Juventus in Champions, quanti punti mancano? Dipende da Atalanta-Roma, ma...

L'ha ribadito anche Allegri: "Con la Salernitana è un match ball, battiamola e sarà Champions". Ma potrebbe anche non servire, eventualità da non scartare visto il ruolino di marcia imbarazzante dei bianconeri con 14 punti nelle ultime 14 giornate.

Juventus, i conti Champions

A Torino tengono banco i conti Champions, ecco la situazione attuale a tre giornate dalla conclusione del campionato: Juventus terza a 66 punti, Bologna quarto con 64, Roma quinta con 60 e Atalanta sesta a 57, ma con due partite in meno delle dirette avversarie: quella di Salerno, stasera, e quella da recuperare contro la Fiorentina a data da destinarsi. Nel calendario però c'è uno scontro diretto che agevola e non poco i bianconeri, è quello della prossima giornata: Atalanta-Roma. Vale a dire quinta contro sesta. E, in virtù dei risultati ottenuti dalle italiane nelle competizioni europee, saranno le prime cinque della Serie A a qualificarsi per la prossima Champions League.

Se l'Atalanta batte la Roma la qualificazione per la Juventus è già aritmetica: la Roma al sesto posto potrebbe solo raggiungere eventualmente i bianconeri ma restare sotto per gli scontri diretti. Se invece le due pareggiano alla Juventus serve solo un punto per la matematica. Se invece vince la Roma ai bianconeri serviranno tre punti. Questo perché in un eventuale arrivo a tre a 69 punti nella classifica avulsa la Roma avrebbe 5 punti, la Juve 6 e l’Atalanta 3. Quindi se la Roma dovesse vincere a Bergamo, alla squadra di Allegri ne basterebbero comunque 3. E poiché la Juve gioca prima, basterebbe battere la Salernitana e il risultato di Atalanta-Roma sarebbe ininfluente per la Juventus.

Classifica Serie A