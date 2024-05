Chiesa e Rugani alla Stanlio e Ollio: lo strano siparietto con lo schiaffo

Vi ricordate Stanlio e Ollio? Ecco, il siparietto in panchina della Juve è più o meno simile alle gag mostrate dai due attori comici in Tv. Nonostante la partita stesse vivendo momenti concitati e con un risultato ancora tutto in bilico (terminato poi 1-1 contro la Roma), c'è stato anche una situazione per stemperare la tensione. Insomma, un momento divertente come il sorriso di Szczesny proprio nell'occasione. I protagonisti, però, del video sono stati Rugani e Chiesa, entrambi in panchina a fine gara.

Rugani-Chiesa, divertimento in panchina Sta facendo il giro del web il video in questione in cui si vede Szczesny sorridere e poi la regia staccare sui "due meme viventi". Il portiere polacco sorride perché al 91esimo ha rischiato di subire un gol alquanto clamroso: Danilo ha spazzato il pallone sulla faccia di Kostic facendolo carambolare fuori di poco. Da qui, nonostante il risultato ancora tutto in bilico, la reazione del duo in panchina.

All'improvviso Chiesa ha dato un schiaffetto sulla testa di Rugani, per poi dissimulare e fingersi attento nel fare altro: l'ex Fiorentina è rimasto a bocca aperta guardando verso il campo allargando le braccia. Il difensore, invece, si è girato dopo qualche secondo verso il compagno fissandolo e rimanendo impassibile come accadeva negli sketch di Stanlio e Ollio. Un'immagine che non è sfuggita alle telecamere e agli attentissimi occhi dei tifosi bianconeri: "Oggi le comiche". Un momento per stemperare la tensione anche in panchina. L'armonia nello spogliatoio della Juventus non sembra mancare: un siparietto degno di Oliver Hardy e Stan Laurel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA