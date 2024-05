Michela Persico e Carolina Stramare insieme: Juve-Torino, derby bellezza

Michela Persico è tornata a far parlare di sé per alcune immagini condivise nelle scorse ore sul suo account Instagram e che hanno infiammato i social. Negli scatti pubblicati si vede lady Rugani insieme a Carolina Stramare , Cristina Chiabotto (nota tifosa bianconera), Laura Comolli e MariaLaura Gigliotti. Una riunione di ragazze, così come ha sottolineato la giornalista, per poi aggiungere che l'incontro è avvenuto nella sede di una nota azienda di prodotti cosmetici per la pelle. Un incontro lavorativo, quindi, che ha comunque fatto molto piacere sia ai tifosi juventini che a quelli granata. Anche Carolina ha commentato il post scrivendo: " Belle noi e bellissima esperienza ", mentre un utente ha scritto l'immancabile commento velenoso : "Siete tutte bellissime per carità ma c'è più plastica in questa foto che nell'oceano indiano".

Carolina Stramare e Pietro Pellegri sempre più innamorati

Anche se ancora non ci sono fiori darancio in vista per Carolina Stramare e Pietro Pellegri, l'amore tra i due procede a gonfie vele. La modella di recente ha svelato sui social come ha conosciuto l'attaccante del Toro: "Ci conoscevamo già. Una sera eravamo nello stesso ristorante, un amico comune ci ha presentati meglio e abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima". Ed ancora: "Mi scrisse la prima volta 8 anni fa , e io non gli ho mai risposto. Non ha mai smesso di scrivermi , tanto è vero che si arrabbiava perché non rispondevo e quindi mi diceva che facevo la preziosa". Ma Pellegri non si è arreso e ha trovato il modo per conquistarla: "Poi a maggio è venuto a Milano con la scusa della cena di squadra , in realtà era venuto a Milano per vedermi. Io mi sono un pochettino ricreduta e poi ha iniziato a corteggiarmi invitandomi svariate volte a cena". Non è stato così facile per l'attaccante del Torino fare breccia nel cuore della Stramare che ha ammesso: "Insomma, è stata lunga e sudata questa conoscenza".