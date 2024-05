Soulé, risultati e fair play: è tra i premiati del "Maurizio Maestrelli"

La sorprendente stagione di Matias Soulé con il Frosinone continua ad attiarare l'attenzione. L'attaccante argentino di proprietà della Juventus riceverà infatti il Premio Maestrelli 2024 . Questo riconoscimento, giunto alla sedicesima edizione, va a premiare quattordici personalità che, nel loro ambito, si sono distinte non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per il fair play e la professionalità dimostrate.

La stagione di Soulé al Frosinone

Questo importante riconoscimento per Matias Soulé arriva quasi al termine della grande stagione disputata al Frosinone. Arrivato nella sessione di calciomercato estiva in prestito dalla Juventus, si è imposto come la stella della squadra con ben 11 gol alla sua prima esperienza da titolare in Serie A. Un rendimento che potrebbe essere decisivo per la salvezza dei gialloblù, attualmente a +2 dalla zona retrocessione, e che gli è valso grande attenzione sul mercato da parte di squadre europee. Oltre ai gol, sono stati poi solo quattro i cartellini gialli ricevuti. Un dato che conferma il suo atteggiamento positivo in campo e la decisione di assegnarli un premio per il fair play.