Chiesa rinnova con la Juve: ecco perché

Perché? Al momento è difficile trovare un accordo di lunga scadenza: un po' perché, in questa fase storica della Juventus, non è possibile accontentare le richieste economiche di Chiesa per un contratto molto lungo. E un anno in più rispetto alla scadenza tutela entrambe le parti. Da un lato la Juventus non rischia di perdere a parametro zero Chiesa alla fine della stagione, dall'altra Chiesa è tutelato da un contratto (per esempio nel caso sventurato di un infortunio) e fissando una clausola di rescissione ha la libertà di lasciare la Juventus.

Ma Chiesa vuole rimanere alla Juventus o andarsene? Diciamo che sarebbe orientato a rimanere, ma finora le trattative per il rinnovo si sono incagliate sulla questione economica (Chiesa voleva un aumento rispetto ai 5 milioni netti a stagione). E non va sottovalutata la variabile Allegri, tecnico che Chiesa non ha proprio un rapporto idilliaco. Come dire, se la Juventus decidesse di cambiare, Federico non rimarrebbe particolarmente deluso...