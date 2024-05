Juve-Salernitana, squalificato un titolare di Allegri: il giudice sportivo

La Juventus dovrà rinunciare a Weah per la prossima partita contro la Salernitana . Nulla di inaspettato, l'americano contro la Roma ha rimediato il quinto cartellino giallo del suo campionato che gli è valso la squalifica . E ora è arrivata anche la classica conferma da parte del Giudice Sportivo: il figlio d'arte dovrà scontare solo una giornata e nel momento migliore della sua stagione, dopo tre match di fila in cui Allegri lo ha schierato titolare . Un'altra asenza che si aggiunge a quella di Danilo, infortunato.

Le sanzioni del Giudice Sportivo: i giocatori squalificati

Così come Weah, anche altri giocatori non prenderanno parte alla 36esima giornata di Serie A. Il Frosinone contro l'Inter dovrà fare a meno di Barrenechea, sempre squalificato per la quinta sanzione. Assenza pesante anche per il Lecce, con Gotti non potrà schierare Piccoli contro l'Udinese nel match che potrebbe valere l'aritmetica salvezza. Il Cagliari andrà a San Siro contro il Milan senza Augello e Gaetano (rosso diretto), mentre il Verona sarà orfano di Folorunsho contro il Torino.