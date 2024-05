Juve, via libera al mercato: tutti i nomi di Giuntoli dalla difesa all’attacco

L'attacco Juve

Non mancheranno cambiamenti anche in attacco, detto che il tridente titolare dovrebbe essere già in rosa: Chiesa, Vlahovic, Yildiz. Serviranno però alternative all’altezza. Così la Juve valuterà se tenere Soulé o cederlo per fare cassa, mentre punta con decisione su Gudmundsson del Genoa e si muove per Laurienté del Sassuolo. Questo per quanto riguarda gli attaccanti esterni, ma anche al centro ci saranno movimenti, visto che quasi certamente Kean saluterà. In dubbio Milik, che potrebbe anche restare come vice Vlahovic. Dovesse arrivare un’offerta irrinuciabile per il serbo, Zirkzee sarebbe il primo obiettivo per sostituirlo, ma l’olandese del Bologna piace anche per giocare alle spalle di Dusan in un 4-2-3-1. Boniface del Leverkusen è l’altro nome tenuto d’occhio per cautelarsi in caso assalti a DV9, mentre Retegui è uno dei profili seguiti per fare eventualmente da vice al serbo.