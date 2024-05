Yildiz in difficoltà, Nedved ancora ‘salvo’: il punto su Juve-Salernitana

La Juventus mette nel mirino la Salernitana che incontrerà domenica 12 maggio alle ore 18 nel match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Questa mattina si è svolta la consueta seduta di allenamento che ha evidenziato alcune difficoltà soprattutto per Yildiz: il giovane turco è apparso ancora molto debilitato a causa della gastroenterite che non gli ha permesso di allenarsi la scorsa settimana e che gli ha fatto saltare il match di campionato con la Roma. È ancora presto per capire se Allegri lo convocherà contro la Salernitana, la sua presenza in campo domenica resta dubbia.