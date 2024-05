Yildiz e la foto con l'idolo Del Piero: i tifosi Juve sognano il nuovo 10

Alessandro Del Piero ha trascorso alcuni giorni a Torino tra lunedì e martedì per partecipare alle giornate di formazione subalpine rivolte ai corsisti di Coverciano iscritti all’Uefa Pro. Un evento che si è svolto proprio in casa Juve, con una lezione condotta da Massimiliano Allegri per i futuri giovani allenatori. La presenza dello storico capitano bianconero non è chiaramente passata inosservata alla Continassa, attirando l'attenzione in particolare di Kenan Yildiz e Nicolò Fagioli.

Juve, Yildiz incontra Del Piero: "Idolo" Il talento turco ha ammesso più volte di ispirarsi proprio a Del Piero come calciatore, omaggiandolo anche con l'iconica esultanza della linguaggia dopo i suoi primi gol con la maglia della Juve. Un gesto che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi bianconeri, che rivedono nelle giocate di Yildiz un po' della magia ammirata con il leggendario numero 10. Anche per questo il classe 2005 ha approfittato della presenza di Del Piero alla Continassa per incontrarlo, pubblicando poi una foto sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla didascalia: "Idolo". L'ennessimo omaggio da parte di chi potrebbe anche ereditare il peso della maglia numero 10.

Juve, c'è anche Fagioli con Del Piero Oltre ad Yildiz, anche Nicolò Fagioli ha documentato l'incontro con Del Piero alla Continassa con una foto pubblicata sui social. Il centrocampista aveva infatti dichiarato di ispirarsi proprio all'ex capitano bianconero dopo il suo primo gol con la maglia della Juventus, arrivato contro il Lecce nella scorsa stagione. Un incontro che potrebbe essere di buon auspicio per preparare il ritorno in campo, ormai sempre più vicino, dopo la squalifica per scommesse.

